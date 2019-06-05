Стали известны подробности разработки российского аналога "Мистраля"

В 2020 году в России приступят к проектированию универсальных кораблей-доков. Они будут аналогичны вертолетоносцам типа "Мистраль".

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Он добавил, что ВМФ РФ готов заказать два новых корабля, каждый из которых, предположительно, будет нести на борту от 12 до 16 вертолетов. Первый обещают передать флоту в 2025 году.

Что касается разработчика универсальных кораблей-доков, то его выберут по конкурсу среди проектно-конструкторских бюро.

Напомним, в 2011 году Россия и Франция заключили контракт на поставку двух вертолетоносцев "Мистраль". Однако из-за антироссийских санкций сделку отменили. Теперь РФ намерена собственными силами построить вертолетоносцы.

"РГ" уже писала, что универсальные десантные корабли-вертолетоносцы будут строить в России после 2020 года. Об этом заместитель Главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил журналистам в Калининграде после торжественной церемонии поднятия военно-морского флага на большом десантном корабле "Иван Грен". Предполагается, что строить их будут в Санкт-Петербурге.