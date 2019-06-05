Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
05.06.2019,  
13:34
Текст:  Светлана Цыганкова

Стали известны подробности разработки российского аналога "Мистраля"

Фото: Пресс-служба ЗВО по Балтфлоту Фото: Пресс-служба ЗВО по Балтфлоту
Фото: Пресс-служба ЗВО по Балтфлоту

В 2020 году в России приступят к проектированию универсальных кораблей-доков. Они будут аналогичны вертолетоносцам типа "Мистраль".

Фото: РИА/Юрий Абрамочкин
Хватка крепка: генерал рассказал о возможностях системы "Мертвая рука"

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Он добавил, что ВМФ РФ готов заказать два новых корабля, каждый из которых, предположительно, будет нести на борту от 12 до 16 вертолетов. Первый обещают передать флоту в 2025 году.

Что касается разработчика универсальных кораблей-доков, то его выберут по конкурсу среди проектно-конструкторских бюро.

Напомним, в 2011 году Россия и Франция заключили контракт на поставку двух вертолетоносцев "Мистраль". Однако из-за антироссийских санкций сделку отменили. Теперь РФ намерена собственными силами построить вертолетоносцы.

"РГ" уже писала, что универсальные десантные корабли-вертолетоносцы будут строить в России после 2020 года. Об этом заместитель Главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил журналистам в Калининграде после торжественной церемонии поднятия военно-морского флага на большом десантном корабле "Иван Грен". Предполагается, что строить их будут в Санкт-Петербурге.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: YouTube
Запуск танка вручную показали на видео 12:55
ВМФ России нашел замену фрегатам с украинскими двигателями 03.06.2019
Неубиваемый: озвучен уровень защиты Крымского моста 29.05.2019
гособоронзаказ
"Паладина" на базе БМП-3 покажут на "Армии-2019" 04.06.2019
Войска учатся воевать по-новому 03.06.2019
корабли
Стражи северных границ: на что способны сторожевые корабли проекта 22100 29.05.2019
Малый ракетный корабль "Советск" прошел ходовые испытания 28.05.2019