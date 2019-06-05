Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

В 89 лет ушел из жизни экс-глава УЕФА и бывший вице-президент ФИФА Леннарт Юханссон. Об этом информирует официальный сайт федерации футбола Швеции. Причины смерти не уточняются.

"Леннарт Юханссон - наш величайший международный футбольный лидер всех времен. Ни один швед не оказывал подобного влияния на футбол. Его действия в должности президента УЕФА и вице-президента ФИФА глубоко уважаются всеми. Его лидерство восхищает весь мир", - говорится в сообщении на сайте федерации футбола Швеции.

Юханссон был главой УЕФА с 1990 по 2007 годы. Он стал рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту. Кроме того, до 2005 года Юханссон был президентом клуба АИК из Стокгольма. В 1999 году стал кавалером российского ордена Дружбы.