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05.06.2019 16:35
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Москве финишировал мотопробег "Дорога дружбы"

В российско-китайском мотопробеге "Дорога дружбы" приняли участие более 40 байкеров из двух стран, которые преодолели более 9000 километров. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", 4 июня пробег финишировал в российской столице.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Акция стартовала 27 апреля в Пекине. Из Пекина участники мотопробега отправились в Забайкальск, затем - в Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Челябинск, Казань, а потом - до Москвы.

Российский байкер Юрий, один из главных участников рейда, запечатлел весь его ход в видео и фотографиях. По его словам, отдельные отрезки маршрута пришлось преодолевать в экстремальных погодных условиях, в том числе - в условиях крайне низких температур, песчаных бурь, штормов и дождей. Он убежден: преодолев все эти невзгоды, участники мотопробега продемонстрировали твердую волю в укреплении дружбы между двумя странами.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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