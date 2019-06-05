В Москве финишировал мотопробег "Дорога дружбы"

В российско-китайском мотопробеге "Дорога дружбы" приняли участие более 40 байкеров из двух стран, которые преодолели более 9000 километров. Как сообщает информслужба мобильного приложения " Россия-Китай: главное ", 4 июня пробег финишировал в российской столице.

Акция стартовала 27 апреля в Пекине. Из Пекина участники мотопробега отправились в Забайкальск, затем - в Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Челябинск, Казань, а потом - до Москвы.

Российский байкер Юрий, один из главных участников рейда, запечатлел весь его ход в видео и фотографиях. По его словам, отдельные отрезки маршрута пришлось преодолевать в экстремальных погодных условиях, в том числе - в условиях крайне низких температур, песчаных бурь, штормов и дождей. Он убежден: преодолев все эти невзгоды, участники мотопробега продемонстрировали твердую волю в укреплении дружбы между двумя странами.