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05.06.2019,  
13:03
Текст:  Алексей Моисеев

Видео: "сталинская трещотка" на самодельной САУ бьет прямой наводкой

В Йемене хуситы вновь задействовали во время боев в Эль-Дали импровизированную самоходку, вооруженную "сталинской трещоткой" - 76-мм пушкой ЗиС-3 времен Второй мировой войны.

В Сети появилось видео, на котором это орудие, установленное на вездеходе Toyota, прямой наводкой расстреливает своих противников. Судя по тому, что в конце ролика в небо поднимается столб плотного черного дыма, одну из целей им все-таки удалось поразить.

Понять точно, во что же попал снаряд "тройки", достаточно сложно - объект находится на значительном расстоянии, но можно предположить, что это была легкая техника, перевозившая сторонников просаудовского президента Хади.

Фото: Jane's by IHS Markit \ youtube.com
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ЗиС-3 отличается относительной простотой и высокой надежностью. В то же время ей по силам уничтожать цели на дистанции более 13 000 метров. При этом скорострельность может достигать 25 выстрелов в минуту. Относительно небольшой вес (около тонны) позволяет монтировать пушки на шасси легких автомобилей, превращая их в мобильные самоходные артиллерийские установки.

Несмотря на то, что небо Йемена находится под контролем авиации Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая не испытывает недостатка в разведывательных средствах, каких-то особых успехов в обнаружении и уничтожении подобной техники пока не достигнуто. Хуситам удается атаковать своих противников и безнаказанно уходить.

Кроме Йемена, такие орудия применяются в Сирии. Сообщалось также, что недавно и морская пехота Вьетнама снова вернула "тройки" в свои подразделения. В этой же стране их использовали для вооружения гусеничных транспортеров M548 американского производства.

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