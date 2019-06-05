Власти Боливии разъяснили последствия от отказа голосовать на выборах

Боливийские власти в преддверии намеченных на октябрь этого года всеобщих выборов разъяснили населению новые положения электорального законодательства. Основной акцент сделан на правовые последствия для граждан в случае их отказа от голосования - в Боливии голосование на выборах является обязательным. Исключение сделано только для несовершеннолетних, людей старше 70 лет и для тех, кто не может явиться по состоянию здоровья.

Как заметила глава верховного электорального суда страны Мария Чоке, гражданам следует помнить о суровых административных наказаниях за неявку на голосование. "Правила касаются всех. Например, молодые люди, которые собираются поступать в университеты в этом году, но не придут на избирательный участок, должны знать, что существует высокий риск того, что поступить они не смогут", отметила Чоке.

Боливийский закон о выборах является, пожалуй, одним из самых жестких среди стран региона. Так, в ряду санкций за отказ от волеизъявления числятся запрет на любые банковские операции на 90 суток, а также невозможность поступить на работу в государственные учреждения. Кроме того, те боливийцы, у которых в этот период истечет загранпаспорт, не смогут покинуть страну, поскольку им будет запрещено получение нового документа на три месяца.