Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
05.06.2019,  
12:55
Текст:  Антон Валагин

Запуск танка вручную показали на видео

Танк, несмотря на все свои особенности - транспортное средство, оснащенное двигателем внутреннего сгорания. Для его быстрого запуска современные боевые машины оснащены несколькими дублирующими друг друга системами. Можно завести двигатель электрическим стартером, можно при помощи сжатого воздуха, есть и другие способы...

Фото: ВоенТВ Беларуси / youtube.com
Танки Т-72Б3 новейшей модификации впервые проедут по улицам Минска

Немецкая бронетехника времен Второй Мировой войны имела маховик-накопитель, предназначенный для запуска двигателя без использования аккумулятора или сжатого воздуха. Для этого в задней броне имелось отверстие, куда следовало вставить пусковую рукоятку - русские водители прозвали ее "кривой стартер", - и крутить, постепенно увеличивая частоту вращения. Когда маховик раскручивался, надо было быстро вытащить рукоятку, а затем при помощи особой веревки включить сцепление инерционного маховика с коленвалом двигателя. Если все проделать быстро и умело, силами одного-двух человек вполне возможно было запустить массивный танковый двигатель мощностью в несколько сотен лошадиных сил.

Инерционными маховиками оснащались самоходки Stug, танки Tiger, Tiger II и Pantera. Их преимущество перед "кривым стартером", соединенным  непосредственно с коленвалом - отсутствие риска сломать палец или получить удар рукояткой в лоб при детонации топливной смеси в цилиндрах.

Однако, как следует из опубликованного видео, есть еще более экзотические способы привести гусеничную бронетехнику в движение. Как минимум однажды советскую самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" завели "с толкача", словно малолитражку. Чтобы сдвинуть с места и разогнать бронированную машину весом 15,7 тонны понадобились усилия шести человек. Завести САУ удалось со второй попытки. "Почему-то я не сомневался, что это русские", - написал комментатор видео.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: НПО "Русбитех"
Морпехи Каспийской флотилии впервые применят на учениях лазеры 13:26
Испытания новой российской противоракеты показали на видео 04.06.2019
Море огня: эффектное видео артиллерийского удара появилось в Сети 03.06.2019
бронетехника
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
ВКС испытали новую противоракету шахтного базирования 04.06.2019
Шойгу проверил, как идет создание нового военного спутника 04.06.2019
Какая техника поступит в сухопутные войска в 2019 году 03.06.2019
танки
Фото: VoidWanderer / wikimedia.org
Террористы получили новые украинские гранатометы раньше ВСУ 04.06.2019
Танки Т-72Б3 новейшей модификации впервые проедут по улицам Минска 04.06.2019
Охота за танками: уничтожение Т-34-85 и Т-55 сняли на видео в Йемене 03.06.2019