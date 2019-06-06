Белорусские артисты примут участие в московском фестивале "Арт-футбол"

В Москве с 8 по 16 июня в девятый раз пройдет футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол". На мероприятие съедутся больше 500 знаменитых артистов со всего мира. Днем им предстоит состязаться на футбольном поле, а по вечерам - на сцене Парка Горького перед зрителями. Фестиваль проходит в Москве уже в девятый раз. Участвуют в этом году команды из 16 стран, в том числе Беларуси, Парагвая, Сербии, Аргентины, Израиля.

Игроки сборных - профессиональные артисты и музыканты, в том числе и мировые звезды. Играть в футбол будут на "Сапсан Арене" стадиона "Локомотив". А по вечерам зрителей ждут музыкальные выступления в Парке Горького. В программе фестиваля хип-хоп и рок-концерты, "Гала-классик" от музыкантов классического жанра, выступления Дениса Майданова, Валерия Сюткина, группы Fools Garden, Дмитрия Маликова. Свое шоу на фестивале покажут братья Запашные, "Белорусские песняры", президент фестиваля Эмир Кустурица с "Некурящим оркестром". Завершит музыкальный марафон группа UMA2RMAN.

В последний день "Арт-футбола" пройдет гала-матч, на котором против сборной артистов выступит команда российского правительства. Вход на все мероприятия фестиваля свободный. При этом организаторы будут собирать средства для нуждающихся детей на акции "Под флагом Добра!".

По результатам жеребьевки состязания откроют команды России и Перу, а в воскресенье на поле выйдут белорусы и парагвайцы.

После завершения матчей группового этапа образуются новые группы из команд, занявших на предварительном этапе соответственно первые места - "Absolute Stars", вторые места - "Super Stars", третьи места - "All Stars" и четвертые места - "Stars Forever", далее будет проведена жеребьевка полуфинальных пар.