Швейцарская мануфактура Blancpain - один из пионеров разработки военных и гражданских часов для дайвинга.

Еще в начале 1950-х у нее сложилось партнерство с основателями отряда Nageurs de combat Военно-морских сил Франции: компания создала первые часы для этих боевых подводных пловцов, впоследствии названные Fifty Fathoms и ставшие классикой. В честь такого наследия Blancpain представляет лимитированную серию с символикой Nageurs de combat.

50 саженей

Как только выдающийся дайвер Жан-Жак Фихтер в 1950 году возглавил компанию Blancpain (и оставался на этом посту 30 лет), он начал работать над точными и надежными часами для подводных погружений. В существовавшей на то время индустрии он не нашел ничего, что его устроило бы в качестве образца. Руководствуясь своим собственным опытом, он определил и разработал обязательные характеристики, которыми должны были обладать дайверские часы: это люминесцентные стрелки и часовые метки, которые должны контрастировать с темным циферблатом, однонаправленно вращающийся безель (будучи аналогом таймера, он не должен быть случайно повернут в другую сторону - это грозит ошибкой в расчете запаса воздуха), автоматический механизм, идеальная водонепроницаемость и антимагнитный корпус.

Почти тогда же, в начале 1952 года, капитан Робер Малубье и лейтенант Клод Риффо, основатели недавно созданного подразделения французских боевых пловцов Nageurs de combat, тоже начали поиски часов, которые подошли бы для их глубоководных миссий. Они рассматривали часы как обязательный элемент снаряжения ныряльщика, наряду с компасом и глубиномером. Но первые тесты на водонепроницаемость, которые они провели с французскими часами, были удручающими. Часы были слишком малы, циферблаты - трудночитаемы, а корпуса - не герметичны. Узнав, что Жан-Жак Фихтер, глава швейцарского часового дома, испытывает новую модель на юге Франции, они решили с ним связаться.

Уже в следующем 1953 году Blancpain предоставила французам часы для проведения тестов - они и стали частью необходимого оборудования французских военных ныряльщиков.

Blancpain Fifty Fathoms: оригинальная модель 1953 года.

Так появились часы Fifty Fathoms: название "50 саженей" (эквивалент 91 метра) они получили, поскольку в то время это считалось максимально возможной глубиной, на которую мог опуститься дайвер.

Знак подводника

В этом году в память о сотрудничестве с основателями французского отряда боевых пловцов компания Blancpain решила выпустить специальную лимитированную серию своих дайверских часов Fifty Fathoms. Французская армия разрешила мануфактуре выгравировать на задней крышке квалификационный знак: центральный якорь посвящен морякам, а по бокам - два крылатых морских конька, символизирующих подводников и парашютистов.

Чуть ниже центра циферблата видна цифра 7. Это напоминание о пределе подводного погружения (7 метров) для военных водолазов, проводящих разминирование или другие работы на небольших глубинах. Для дыхания они используют замкнутые ребризерные системы, углекислый газ в которых перерабатывается в кислород. Таким образом сохраняется секретность работ, поскольку пузырьки воздуха не выходят на поверхность. Но при погружении ниже 7 м на чистом кислороде есть опасность кислородного отравления.

Робер Малубье, один из создателей элитного подразделения подводников Nageurs de combat, с Fifty Fathoms на руке.

Автоматический механизм 1315 с антимагнитной кремниевой пружиной отвечает за надежность часов. Три последовательно соединенных барабана обеспечивают пятидневный запас хода. На циферблате есть окошко даты. Стальной корпус диаметром 45 мм обладает водонепроницаемостью до 300 метров. Как и в оригинале, стрелки и метки покрыты люминесцентным составом, контрастирующим с черным циферблатом.

На первых 65 экземплярах лимитированной серии Fifty Fathoms Nageurs de combat ("Боевые подводники") будут выгравированы сертификаты этого элитного подразделения: ожидается, что часы будут выкуплены его членами.