Часы-каффы Opera от итальянского ювелирного дома Buccellati - это элегантность в современных линиях.

Их дизайн строится вокруг логотипа-символа Buccellati в виде стилизованного четырехлистника. Он лежит в основе всей коллекции Opera, включающей и украшения. В новых часах этот силуэт из четырех арок переосмыслен по-новому. Модели предлагаются в нескольких вариациях, со старинными видами гравировок grafito, rigato или ornato и с современным покрытием DLC.

Твердый характер

Характерная черта коллекции часов Opera - жесткий браслет. В первых же моделях часов он оказался интересной неожиданностью, напоминая своей формой знаковые жесткие браслеты ювелирных коллекций Buccellati.

В большинстве часов браслет покрыт кожей крокодила разных цветов. Однако есть модели, в которых он выполнен целиком из золота и даже украшен бриллиантами. Новые модели предлагают техники и стили обработки золота, характерные для бренда Buccellati в целом.

Эти часы утверждают новое качество времени: приходит время торжества вкуса и принятия твердых решений, которые принадлежат независимой женщине - самостоятельной, азартной и любящей риск. Новые часы-каффы подчиняют своему времени совершенно разные события, места и формы. С ними всегда найдется время для веселой вечеринки и для выхода в свет, для прогулок под дождем и в солнечный день. С такими часами, например, вечером в опере, появляется волшебное ощущение, что есть вещи, неподвластные времени.

Торжество элегантности

Корпус классических часов Opera на браслете из кожи крокодила разных цветов вручную инкрустирован 337 бриллиантами общим весом 2,85 карата.

Более торжественные часы коллекции помещены на браслет из желтого золота, полностью оформлены гравировкой rigato и дополнительно украшены небольшими фрагментами гравировки ornato. Циферблат выполнен из перламутра с логотипом бренда в центре и особой гравировкой graffito.

Еще более эффектные часы Opera AB оформлены декором в стиле ювелирной линии Macri AB. Жесткий браслет-кафф полностью покрыт классической гравировкой rigato, его поверхность дополнена розетками из белого золота с бриллиантами, а также маленькими шариками из белого золота. Корпус оформлен 167 бриллиантами общим весом 2,93 карата, циферблат отделан перламутром с логотипом по центру.

Все ювелирные часы Opera от Buccellati оснащены швейцарским кварцевым механизмом. Антибликовое сапфировое стекло позволяет легко разглядеть, который час, даже на самом ярком солнце.