Дом Порошенко забросали файерами

Украинские националисты забросали имение бывшего президента страны Петра Порошенко файерами. На месте происшествия работают правоохранители и пожарные.

Активисты требуют расследовать громкое дело с воровством в "Укроборонпроме", передает издание strana.ua. В противном случае они грозят устроить бессрочную забастовку.

"Все уже забыли об участии Порошенко в воровстве государственного имущества в особо крупных размерах. За время своего президентства он увеличил свое состояние в 18 раз, об этом все забыли? После выборов прошло совсем немного времени, а уже все как будто забыли, кто такой Порошенко", - заявил один из организаторов пикета Владислав Литвинчук.

По его словам, протестующие готовы стоять у дома Порошенко и днем, и ночью, пока экс-президент Украины не понесет ответственности.