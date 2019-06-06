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06.06.2019 18:39
Рубрика: В мире

Дом Порошенко забросали файерами

Текст: Александр Ленин

Украинские националисты забросали имение бывшего президента страны Петра Порошенко файерами. На месте происшествия работают правоохранители и пожарные.

Фото: Photoxpress
Парламент Украины готовит импичмент избранному президенту

Активисты требуют расследовать громкое дело с воровством в "Укроборонпроме", передает издание strana.ua. В противном случае они грозят устроить бессрочную забастовку.

"Все уже забыли об участии Порошенко в воровстве государственного имущества в особо крупных размерах. За время своего президентства он увеличил свое состояние в 18 раз, об этом все забыли? После выборов прошло совсем немного времени, а уже все как будто забыли, кто такой Порошенко", - заявил один из организаторов пикета Владислав Литвинчук.

По его словам, протестующие готовы стоять у дома Порошенко и днем, и ночью, пока экс-президент Украины не понесет ответственности.

В мире экс-СССР Украина
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