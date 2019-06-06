ФАС заподозрила "дочку" Philips в координации цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудило дело в отношении официального импортера продукции Philips. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФАС.

ФАС сообщила, что в 2017 году провела внеплановую выездную проверку в отношении ООО "Сангфей СЕС Электроникс Рус". В результате ФАС обнаружила признаки нарушения закона о защите конкуренции, выразившиеся в координации экономической деятельности реселлеров, которая привела к установлению и поддержанию цены на ряд смартфонов. Речь идет о моделях смартфонов Philips S309, Philips S307, Philips S337, уточняется в сообщении.

"В течение последних лет ФАС России неоднократно выявляла нарушения антимонопольного законодательства на рынках продажи смартфонов. Примерами могут послужить дела по Apple, LG, Samsung. Как показали эти дела, незаконная координация экономической деятельности распространена на рынках ритейла бытовой техники, - отметил замглавы ФАС Андрей Цариковский.