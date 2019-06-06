Главы правительств России и Китая встретятся в сентябре в Петербурге

Главы правительств России и Китая проведут очередную регулярную встречу в сентябре в Санкт-Петербурге. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил об этом в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китайский лидер в ответ выразил уверенность в том, что осенние переговоры будут использованы для обсуждения более конкретных планов сотрудничества между странами. "Уверен, что ваша с ним встреча даст очень хорошие результаты", - сказал Си Цзиньпин.

Медведев подчеркнул, что Москва и Пекин взаимодействуют в области политики, экономики, поддерживают тесные связи на площадках множества международных организаций и объединений. "Все это отражает грани нашего сотрудничества в настоящий момент", - подчеркнул премьер-министр.

Глава российского правительства вспомнил, как днем ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что в настоящий момент отношения Москвы и Пекина "крепки, как скала". "Я в полной мере разделяю эти оценки", - заявил Медведев, добавив, что свое стратегическое партнерство странам надо беречь как зеницу ока.