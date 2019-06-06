Харбин примет баскетбольный турнир

В соревнованиях примут участие четыре команды из китайских и российских вузов. Российскую сторону представят Санкт-Петербургский государственный университет и Уральский федеральный университет, а китайскую сторону - Чжэцзянский университет и Харбинский политехнический университет.

Нынешние соревнования, приуроченные к 70-летию установления дипотношений между Китаем и Россией, призваны укреплять контакты и гуманитарные обмены между молодежью Китая и России и углубить дружбу между народами двух стран. Организаторами выступят правительство города Харбин, Харбинский политехнический университет, управление по делам спорта г. Харбин, отдел по иностранным делам г. Харбин и Ассоциация студенческого баскетбола России.