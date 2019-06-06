Каждая совместная модель Hublot и Ferrari, сотрудничество которых началось в 2011 году, была особенной: Big Bang Ferrari в корпусе Magic Gold, невероятно устойчивом к царапинам, инопланетного вида MP-05 LaFerrari с запасом хода 50 дней или Techframe Ferrari Tourbillon Chronograph к 70-летию автомобильной компании. Теперь появилась, пожалуй, самая элегантная в этом ряду модель - Hublot Classic Fusion, стиль которой отсылает к автомобилям класса GT (Gran Turismo).

Красота, эффективность, комфорт

Основателями класса Gran Turismo принято считать такие марки как Ferrari, Lancia и Alfa Romeo. Соответственно названию класса, модели Gran Turismo (GT) рассчитаны на дальние вояжи: они позволяют очень быстро и при этом с комфортом добраться к далекому городу или курорту. Сама поездка на таком автомобиле - это уже событие, доставляющее удовольствие.

Хотя машины категории GT часто выглядят откровенно спортивно, они все же существенно отличаются от спорткаров. Правда, следует уточнить, что к классу GT относится два вида автомобилей: полноприводные серийные модели, предназначенные для комфортного передвижения по дорогам, и спортивно-гоночные машины, мощные и технически сложные.

Первой полноприводной моделью Ferrari класса GT стала Ferrari FF в кузове хетчбэк (Ferrari Four - 4 места и 4 ведущих колеса). Она была показана на Женевском автосалоне 2011 года. Затем ее сменила модель Ferrari GTC4Lusso, которая и выпускается с 2016 года (на фото). Двигатель GTC4Lusso обладает мощностью 690 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 3,4 сек, а его максимальная скорость - 335 км/ч.

Те же, кто всей душой привязан именно к суперкарам марки, обратят внимание на новинку Женевского автосалона 2019 года - Ferrari F8 Tributo. Устанавливаемый на этот автомобиль двигатель V8 turbo - самый мощный за всю историю "конюшни" и в 2018 году был удостоен звания лучшего двигателя последних двух десятилетий.

Ferrari GTC4Lusso, автомобиль класса GT.

За гранью привычного

Запуск часов Hublot Classic Fusion Ferrari GT - новый этап совместной работы двух марок, характер которых удивительно соответствует друг другу. "Наши общие ценности - эксклюзивность, технологии, страсть и стиль", - считает CEO Hublot Рикардо Гвадалупе. "Мы работаем для одних и тех же клиентов, за рулем Ferrari надо носить Hublot", - говорит главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони. Это сотрудничество, кажется, стало постоянным источником творчества для обеих сторон.

Часы Hublot так же, как и автомобили Ferrari, рождены страстью к технике, современному дизайну и новым материалам. И как суперкары раздвигают границы представлений о том, как выглядит и что может автомобиль, так и модели Hublot часто становятся следующим отправным пунктом часовой моды.

Зрелость меняет характер

Надо сказать, что Classic Fusion Ferrari GT довольно заметно отличается по стилю от предыдущих часов Hublot линии Ferrari - авангардных, броских, в чем-то даже эпатажных, поражающих воображение и привлекающих к себе специальное внимание. Их подчеркнуто современный, иногда даже нарочито смелый дизайн, восхищая одних, других оставлял в нерешительных раздумьях. В этом же году сотрудничество марок обратилось к миру автомобильного класса GT (Gran Turismo), к философии путешествий, комфорту и элегантности - и часы, оставаясь ничуть не менее совершенными в техническом плане, заметно изменили свой характер, став как будто уравновешеннее и спокойнее. Они нравятся даже тем, кому раньше стиль марки был не близок.

Флавио Манцони, главный дизайнер Ferrari: "Мы работаем для одних и тех же клиентов". Дизайн новых часов Hublot разработан в Ferrari Design Center.

В этой модели новый мануфактурный механизм UNICO впервые заключен в корпус Classic Fusion (до этого им традиционно оснащались часы линии Big Bang). Дизайн корпуса часов в виде концентрической подвешенной конструкции, напоминающей строение автомобильного колеса, разработан Ferrari Design Center - внутренним подразделением автомобильной компании. Механизм UNICO создан на мануфактуре Hublot в швейцарском Ньоне, где собраны и сами часы. Это второй по счету мануфактурный калибр UNICO HUB1280 - он был представлен в 2018 году. Защищенный четырьмя патентами механизм флайбек-хронографа с колонным колесом (которое видно со стороны циферблата на отметке "1 час") обеспечивает трехдневный запас хода, при этом его толщина всего 6,75 мм. Общая толщина часов получилась всего 13,15 мм, что большая редкость для интегрированного флайбек-хронографа.

Работу механизма, частично прикрытого счетчиками, можно наблюдать сквозь циферблат, на котором чуть ниже отметки "12 часов" видна фигурка гарцующей лошади - логотип Ferrari. Тот же логотип нанесен и на заднюю крышку. Для ремешка использовано сочетание каучука и кожи Schedoni, которой традиционно обиваются салоны и сиденья автомобилей Ferrari.

Модель Classic Fusion Ferrari GT выпущена лимитированной серией в 2000 экземпляров и представлена в трех версиях: в корпусе из титана (1000 экземпляров), сплава King Gold (500 экземпляров) и 3D-карбона (500 экземпляров). Последний материал представляет собой композит с полимерной матрицей, в котором волокна переплетены в трех разных направлениях. Высокотехнологичный 3D-карбон из-за своей легкости и прочности широко используется в мире автоспорта.

Модели представлены в версиях из 3D-карбона, золота King Gold и титана.

Эволюция стилей

Сотрудничество двух компаний сегодня переживает удивительную эволюцию. Как уже было сказано, результатом первого совместного творческого импульса Ferrari и Hublot стала модель Big Bang Ferrari 2012 года. Она была представлена в титане и разработанном Hublot сплаве Magic Gold, который отличался поразительной устойчивостью к царапинам (это был запатентованный сплав золота с керамикой).

Затем в 2013 году в связи с выпуском суперкара LaFerrari появились часы с вертикально расположенным механизмом, своим видом напоминающие гоночный мотор и обладающие беспрецедентным для механических часов запасом хода в 50 дней: его обеспечивали 11 соединенных в общую систему барабанов, их ряд заканчивался вертикальным турбийоном. Через два года модель была "переодета" в прозрачный сапфировый корпус.

В 2017 году специально к 70-летию Ferrari был создан Techframe Ferrari Tourbillon Chronograph с запасом хода 115 часов - однокнопочный хронограф, корпус которого был неподвижно закреплен в скелетонированном решетчатом каркасе, наподобие двигателя спортивного болида. Эта конструкция, идея которой пришла из автомобильного мира, была невероятной легкой и прочной. Вместо заводной головки часы были оснащены кнопкой, похожей на рычаг.

И вот теперь в линии Hublot Ferrari наступил момент очередной смены стиля. Автомобили класса GT - это путешествия на большие расстояния на высокой скорости, но в комфорте. Традиция таких автомобильных "гранд-туров" очень характерна для Европы. Логично, что на этот раз компании выбрали для создания новой модели элегантную и технически безупречную линию Classic Fusion.

"Hublot - это не просто часы. Прежде всего это сильная концепция. Это слияние часового искусства и традиций с современным видением", - говорит Жан-Клод Бивер, глава часового подразделения LVMH, много лет подряд стоявший у руля Hublot.