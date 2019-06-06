Израильский комплекс Trophy оказался беззащитен перед "Корнетом"

Новейший израильский комплекс активной защиты Trophy оказался неспособным противостоять современным российским противотанковым средствам.

Об этом ТАСС рассказал источник в военно-промышленном комплексе Израиля на десятой международной выставке вооружений ISDEF 2019. Он добавил, что Trophy, поставляемый для бронетехники армии обороны Израиля и сухопутных войск США, способен эффективно отразить одиночный запуск противотанковой ракеты. Но нескольким пускам с минимальным интервалом, а именно так действуют новейшие российские системы, Trophy пока не может противостоять.

Под российскими современными системами подразумеваются противотанковый комплекс "Корнет-ЭМ" и одноразовый гранатомет РПГ-30. Первый в состоянии запускать две ракеты в одном луче с минимальным интервалом, а второй оснащен имитатором ракеты, который выпускается перед пуском основного заряда. Поэтому Trophy еще предстоит научиться эффективно бороться с подобными противотанковыми средствами.

Trophy стоит на вооружении армии обороны Израиля и сухопутных войск США. В марте 2019 года подписан контракт стоимостью 79,6 миллиона долларов на поставку комплекса активной защиты для американских танков M1A2 Abrams.