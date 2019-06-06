Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
06.06.2019,  
10:47
Текст:  Светлана Цыганкова

Израильский комплекс Trophy оказался беззащитен перед "Корнетом"

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Новейший израильский комплекс активной защиты Trophy оказался неспособным противостоять современным российским противотанковым средствам.

Фото: Sgt. Aaron Ellerman/wikimedia.org
На учениях в Румынии заметили "загадочную" версию танка M1 Abrams

Об этом ТАСС рассказал источник в военно-промышленном комплексе Израиля на десятой международной выставке вооружений ISDEF 2019. Он добавил, что Trophy, поставляемый для бронетехники армии обороны Израиля и сухопутных войск США, способен эффективно отразить одиночный запуск противотанковой ракеты. Но нескольким пускам с минимальным интервалом, а именно так действуют новейшие российские системы, Trophy пока не может противостоять.

Под российскими современными системами подразумеваются противотанковый комплекс "Корнет-ЭМ" и одноразовый гранатомет РПГ-30. Первый в состоянии запускать две ракеты в одном луче с минимальным интервалом, а второй оснащен имитатором ракеты, который выпускается перед пуском основного заряда. Поэтому Trophy еще предстоит научиться эффективно бороться с подобными противотанковыми средствами.

Trophy стоит на вооружении армии обороны Израиля и сухопутных войск США. В марте 2019 года подписан контракт стоимостью 79,6 миллиона долларов на поставку комплекса активной защиты для американских танков M1A2 Abrams.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
бронетехника
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
Противоракету системы ПРО Москвы нашли на Украине 05.06.2019
Запуск танка вручную показали на видео 05.06.2019
Шойгу проверил, как идет создание нового военного спутника 04.06.2019
Израиль
Фото: youtube.com
Ложь сирийских боевиков: зачем они хвалятся уничтожением САУ "Акация" 05.06.2019
Появилось видео ракетного удара по сирийскому аэродрому T4 03.06.2019
Новая неудача израильского оружия: Spyder по ошибке сбил Ми-17 в Индии 21.05.2019
ПТРК
Фото: Калашников Media / https://kalashnikov.media
Попытка потеснить АК: раритетный автомат ТКБ-0136 показали на видео 05.06.2019
Популярность растет: российские "Корнеты" замечены в Эфиопии 14.05.2019
Lada 4х4 получила противотанковую версию 03.05.2019