Какие артисты выступят на "Славянском базаре в Витебске"

12 июля на "Славянском базаре в Витебске" пройдет День Союзного государства, который завершится большим праздничным концертом. Режиссером-постановщиком концерта стал заслуженный деятель искусств России Михаил Высоцкий, который готовил концерты ко Дню единения народов Беларуси и России в Москве, фестиваль "Творчество юных" в Анапе.

Михаил Иванович, как пройдет этот день?

Михаил Высоцкий: "В этом году отмечаем 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства и мероприятия приурочены к этой дате. Он начнется у Вечного огня со встречи ветеранов Великой Отечественной войны с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Затем мероприятия пройдут в музее-усадьбе художника Ильи Репина "Здравнево".

Чем удивите на этот раз на концерте?

Михаил Высоцкий: Все мероприятия Союзного государства обречены на успех.

В чем идея вечера?

Михаил Высоцкий: Я уже четвертый раз готовлю концерт в День Союзного государства и пытаюсь делать не просто сборный концерт, а сюжетный. Гала-концерт посвящен 50-летию Белорусского государственного ансамбля "Песняры" и 20-летию Союзного государства Беларуси и России. "Песняры" - коллектива-реликвия, который цементирует дружбу между белорусами и россиянами. Владимир Мулявин родился на Урале, но творил и жил в Беларуси и близок многим своей музыкой, своим творчеством. Многие белорусы через него смогли вернуться к своим национальным корням. Целый блок произведений будет посвящен совместному творчеству Народных артистов СССР Владимира Мулявина и Игоря Лученка. Без их творчества невозможно представить культуру Беларуси. Их "звезды" горят на Алле славы "Славянского базара в Витебске". Их песни "Алеся", "Журавли над Полесьем летят", "Зачарованая", "Спадчына", "Вероника"знают все в Беларуси и за ее пределами.

Однажды на Полесье ветеран Великой отечественной войны сыграл Лученку на аккордеоне "Майский вальс", где есть слова "Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай"... "Эту песню, - сказал ветеран, - слушал в 45-м в Праге". Лученок уточнил, что песня написана им, но ветеран стал настаивать, что песня народная.

Игоря Лученка не стало в конце прошлого года. Но он оставил великое музыкальное наследие. Игорь Лученок - автор гимна Союзного государства. А еще Игорь Лученок с Николаем Добронравовым написал песню: "Я судьбу предсказать не берусь, наша жизнь - это радость и грусть, если ты в моем сердце, Россия, значит, в сердце моем Беларусь".

Кто выступит еще в этот вечер?

Михаил Высоцкий: Лев Лещенко, ВАРВАРА, Анатолий Кашепаров, Леонид Борткевич, Андрей Бриг, Вероника Кожухарова, Государственный академический ансамбль танца Беларуси, вокальная группа "СОПРАНО Турецкого", группы NAVIBAND, "ТИМОФЕЕВ И ДИСКОТЕКА" и другие.

Кто будет вести концерт?

Михаил Высоцкий: Белоруска Ольга Рыжикова и российский телеведущий Александр Олешко.