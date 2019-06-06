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06.06.2019 21:17
Рубрика: Власть

Кириенко рассказал о запросе молодежи на "трушность"

Текст: Айсель Герейханова

Приоритетная задача государства - выращивание квалифицированных управленцев. Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Почти любой руководитель говорит: "Дайте мне хотя бы десяток... великолепно толковых лидеров, и я решу любую нерешаемую задачу", - сказал он, выступая в четверг на пленарной сессии Сбербанка на ПМЭФ. Кириенко подчеркнул, что "инвестиции в человеческий капитал - для государства самое главное".
Кириенко рассказал, что ждет будущих управленцев

Представитель Кремля также напомнил, что полтора года назад Владимир Путин запустил программу "Россия - страна возможностей". Он рассказал, что в проектах этой образовательной платформы, начиная с "Лидеров России" и заканчивая "Моим первым бизнесом", приняло участие 1,6 млн человек. "Только школьников было 600 тысяч. А на конкурсе управленцев "Лидеров России" - 240 тысяч человек, принимающих участие в жестком конкурентном отборе", - уточнил Кириенко.

Он подчеркнул, что обязательное условие всех таких программ отбора и продвижения людей - абсолютная справедливость, прозрачность и честность. "Иначе это просто не работает”, - заверил Кириенко. Представитель Кремля также отметил, что сегодня в России замечательное молодое поколение. "они интереснее нас, но они требовательнее нас".

"Одно из важнейших требований - это честность, это то, что молодое поколение на сленге будет называть "трушность". Поэтому обязательное условие всех таких программ отбора и продвижения людей - абсолютная справедливость, прозрачность и честность. Иначе это просто не работает", - подчеркнул Кириенко.

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