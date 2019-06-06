Лидеры России и Болгарии обсудили энергетику

В рамках Петербургского международного экономического форума президент России провел в Константиновском дворце отдельную встречу с болгарским лидером Руменом Радевым. Речь в том числе шла о новых возможностях поставок российского газа в направлении центральной Европы.
"Отношения между Россией и Болгарией постепенно восстанавливаются. Об этом говорит и небольшой, но все-таки устойчивый рост товарооборота: за первый квартал этого года позитивная динамика отмечается с ростом в 2,8 процента", - заметил Владимир Путин.
"В целом по абсолютным цифрам мы могли бы добиться, конечно, гораздо большего, но - что радует - это то, что сейчас активизировались отношения на уровне правительств, парламентов, начала, по сути, вновь работать межправкомиссия", - констатировал президент РФ.
"Все это дает основания полагать, что мы используем не используемые до сих пор возможности для активизации наших отношений практически по всем направлениям", - заметил российский лидер.
Поблагодарив за приглашение, Радев заметил, что вторая встреча за такой короткий период - четкий сигнал о новой динамике в двусторонних отношениях, основывающихся на глубоких исторических, культурных и духовных связях. "Это сигнал того, что обе стороны хотели бы развивать эти отношения интенсивно, конструктивно на взаимовыгодной основе", - считает он.
Также болгарский президент отметил исключительно хорошие отношения на уровне правительств и парламентов. Болгария входит в ЕС и НАТО, но это не исключает развитие интенсивных отношений с Россией, подчеркнул он. Радев убежден: конструктивный диалог и конструктивное сотрудничество - ключ к мирной процветающей Европе.
"У нас исключительно хорошие отношения с богатыми традициями в области науки, культуры, образования, туризма", - отметил болгарский лидер. "Мы стратегические партнеры в сфере энергетики: у нас существует потенциал углубления этого сотрудничества", - добавил он. "Мы приобрели два российских реактора, это предполагает наличие места для России в строительстве будущей атомной электростанции независимо от того, кто будет победителем в тендере на стратегического инвестора", - обещал Радев.
"В сфере газовых поставок и транзитов у нас также долголетнее партнерство", - отметил президент Болгарии, сообщив, что его страна продолжает модернизировать и расширять газотранспортную систему с планами создания распределительного центра, газовой биржи. "Это дает новые, дополнительные возможности поставок российского газа в Болгарию, в новом направлении, в направлении центральной Европы. В то же самое время идут интенсивные процессы в сфере развития газового рынка, газовой карты Европы", - сказал он.
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