Минск: Посол РФ пригласил на празднование Дня России

Дмитрий Мезенцев, который в начале июня прибыл с дипломатической миссией в Беларусь, испытывает самые позитивные эмоции и ожидает "включенности российского посольства во взаимоувязанную и многогранную деятельность" для укрепления, расширения двусторонних отношений народов Союзного государства.

Высокопоставленный российский дипломат, отвечая на вопросы местных журналистов, рассказал и об установке, которую получил от руководства свой страны при назначении послом. Суть ее, по его словам, сводится к тому, чтобы "масштаб и глубина отношений между Россией и Беларусью были еще более результативными". А главное, чтобы это чувствовали люди, чтобы сохранялись, подчеркнул посол, "традиции братских народов, национальной славянской культуры, экономическое взаимодействие, возможность и готовность перенимать друг у друга лучший опыт".

Посол заверил, что хочет, чтобы "двери российского посольства были широко распахнуты для всех друзей", уточнив, что споры могут возникать даже в семье, а отношения между государствами не исключение. "Но эти споры надо рассматривать через призму стратегического партнерства и той удивительной практики многолетних отношений, которую выстроили наши народы, представители властных структур регионов. Не видеть это, недооценивать - неправильно", - считает он.

Дмитрий Мезенцев убежден, что потенциал Договора о Союзном государстве очень велик, и обе страны могут сделать еще очень многое во благо своих народов на фундаменте и с учетом национальных интересов.

Руководитель дипмиссии напомнил, что 8 июня в Минске состоится масштабное празднование по случаю предстоящего Дня России, и пригласил на него всех желающих.