На два тона выше: биколорная модель-скелетон Zenith из титана и розового золота

Недавно мы рассказали о новой урбанистичной коллекции скелетонов в корпусах из керамики - Zenith Defy Classic Ceramic. Но для тех, чей вкус ближе к классическому, марка Zenith выпускает модель в модном биколорном сочетании - из титана и розового золота.

Впервые в коллекции Defy Classic используется розовое золото, и впервые появляется двуцветная вариация популярной модели в корпусе диаметром 41 мм, что делает ее подходящей и для мужчин, и для женщин.

О надежности механизма можно лишний раз и не говорить (Zenith за свою историю получил 2333 награды в области хронометрии!), а вот на его красоту советуем обратить внимание. Сквозь необыкновенную скелетонированную конструкцию циферблата можно рассмотреть мануфактурный автоматический калибр Zenith на базе Elite 670. Через сапфировую заднюю крышку можно любоваться ротором автоподзавода, выполненным в форме звезды - логотипа марки.

Гибкий браслет, звенья которого тоже выполнены в сочетании титана и розового золота, делает образ этих часов завершенным.