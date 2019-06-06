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06.06.2019 13:03
Рубрика: В мире

На Украине сделали возможным импичмент президента

Текст: Константин Волков

Верховная рада 6 июня одобрила закон о полномочиях так называемых Временных следственных комиссий (ВСК). Их задача - расследовать деятельность президента, если ему будет объявлен импичмент.

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Как заявил спикер Рады Андрей Парубий, "мы приняли исторический закон".

Теперь на Украине будет возможно запускать процесс досрочного отстранения президента от власти. Такая возможность и раньше предусматривалась конституцией, однако законодательной базы для импичмента не существовало.

Фото: REUTERS/GLEB GARANICH
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Решение об импичменте Рада принимает большинством голосов, после чего спикер сообщает президенту о намерении парламентариев. Затем создается ВСК, которая в течение не более чем 3 месяцев может расследовать деятельность главы государства. У ВСК есть право задавать вопросы президенту и его адвокатам, запрашивать в госорганах все необходимые сведения и документы, заслушивать граждан Украины. Также комиссия может назначать экспертизы, привлекать специалистов со стороны. По итогам расследования ВСК подает свои выводы Раде, которая должна принять окончательное решение, объявлять или нет импичмент.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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