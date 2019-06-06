На Украине сделали возможным импичмент президента

Верховная рада 6 июня одобрила закон о полномочиях так называемых Временных следственных комиссий (ВСК). Их задача - расследовать деятельность президента, если ему будет объявлен импичмент.

Как заявил спикер Рады Андрей Парубий, "мы приняли исторический закон".

Теперь на Украине будет возможно запускать процесс досрочного отстранения президента от власти. Такая возможность и раньше предусматривалась конституцией, однако законодательной базы для импичмента не существовало.

Решение об импичменте Рада принимает большинством голосов, после чего спикер сообщает президенту о намерении парламентариев. Затем создается ВСК, которая в течение не более чем 3 месяцев может расследовать деятельность главы государства. У ВСК есть право задавать вопросы президенту и его адвокатам, запрашивать в госорганах все необходимые сведения и документы, заслушивать граждан Украины. Также комиссия может назначать экспертизы, привлекать специалистов со стороны. По итогам расследования ВСК подает свои выводы Раде, которая должна принять окончательное решение, объявлять или нет импичмент.