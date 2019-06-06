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06.06.2019 21:20
Рубрика: Общество

Урок керамики

Российская газета - Спецвыпуск № 123(7881)
Longines HydroConquest Full Ceramic - первые полностью керамические дайверские часы марки. Longines HydroConquest Full Ceramic - первые полностью керамические дайверские часы марки.
Longines HydroConquest Full Ceramic - первые полностью керамические дайверские часы марки.

В дайверской коллекции Longines HydroConquest, существующей уже более 10 лет, впервые появилась модель, полностью изготовленная из керамики, - и она черного цвета.

Белые метки и стрелки, покрытые составом Super-LumiNova, образуют эффектный контраст с черным циферблатом, что улучшает считываемость показаний. Часы посажены на черный каучуковый ремешок с возможностью регулировки размера. Новый материал корпуса придает им более современный вид.

Химия и спорт

Не так давно компания Longines представила спортивные модели HydroConquest, безель которых был украшен цветной керамической вставкой, а сегодня пошла в использовании керамики еще дальше. На циферблате новых часов указан химический состав корпуса: ZrO2 - оксид циркония. Этот высокотехнологичный и устойчивый к царапинам материал идеально соответствует спортивному образу модели и привносит современный акцент в традиционный элегантный дизайн Longines.

Сегодня для многих марок легкая, прочная, антимагнитная и устойчивая к появлению царапин керамика стала привычным материалом, однако не столь многие нашли способ делать из него часы целиком.

На задней крышке изображен логотип бренда с крыльями и песочными часами.

Монохромный характер

Каждый компонент HydroConquest Full Ceramic получил собственную финишную отделку: полировку для корпуса, радиальное сатинирование для безеля и комбинированную обработку для задней крышки. Черный цвет дополнительно подчеркивает спортивный характер часов.

Корпус новинки сохраняет внешний вид и пропорции стальных моделей линейки, включая диаметр (43мм) и удлиненные ушки. Матовый черный циферблат очень легок в считывании. Накладные часовые метки, крупные арабские цифры и стрелки покрыты люминесцентным составом Super-LumiNova белого цвета, что обеспечивает отличный контраст при любых условиях освещения. Сапфировое стекло обработано несколькими слоями антибликового покрытия с обеих сторон.

Материал корпуса идеально соответствует спортивному образу модели

Сохраняя традиционный стиль часов для дайвинга, новая модель HydroConquest соответствует всем его требованиям: водонепроницаемость до 300 метров, однонаправленный вращающийся безель, завинчивающаяся заводная головка и застежка-бабочка с двойной защитой. Застежка, кстати, тоже керамическая.

Признаки "дайвера": стрелки и метки с покрытием Super-LumiNova и однонаправленный вращающийся безель.

Модель с тремя стрелками и окошком даты оснащена механизмом с автоподзаводом, разработанным специально для Longines.

Коллекция HydroConquest ориентирована на тех, кого манят морские просторы и не оставляет равнодушным элегантность часов известной швейцарской часовой марки. Longines HydroConquest Full Ceramic появится в продаже этим летом.

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