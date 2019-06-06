"Оверлорд" в цифрах: чего стоило открытие второго фронта 75 лет назад

Ровно 75 лет назад союзные войска смогли прорвать оборону немцев и провести успешную десантную операцию в Нормандии, на севере Франции. Так началась операция "Оверлорд", ознаменовавшая открытие второго фронта в Европе против фашистской Германии.

Об этом событии написаны и сняты сотни книг и фильмов, но чтобы понять его масштаб, достаточно взглянуть на ключевые цифры. Наиболее яркие из них в своем материале собрал портал Business Insider:

- Приблизительно 7 миллионов тонн грузов, включая 450 000 тонн боеприпасов, были доставлены в Великобританию из США в рамках подготовки к вторжению.

- Около 17 миллионов карт создали специалисты по планированию операции, чтобы помочь войскам ориентироваться на местности.

- 749 американских солдат были убиты немецкими силами быстрого реагирования во время учений при подготовке к операции в конце апреля 1944 года.

- 11 590 самолетов союзников совершили 14 674 вылетов только в первый день операции. Высадке морского десанта предшествовали массированная бомбардировка и заброс в тыл немцев парашютистов.

- 15 500 американских и 7 900 британских десантников благодаря этому оказались на территории Франции, прежде чем союзные войска штурмовали побережье.

- 6 939 кораблей, в том числе 1 213 боевых, 4 126 десантных, 736 вспомогательных судов и 864 торговых судна, укомплектованных 195 700 моряками, приняли участие в штурме пляжной зоны Нормандии.

- 132 715 военнослужащих, среди которых было 57 500 американцев и 75 215 британцев и канадцев, высадились в пяти основных секторах вторжения. Они получили кодовые названия "Юта", "Омаха", "Голд", "Джуно" и "Сорд".

- Число жертв в день высадки 6 июня для армии США составило 2 499 убитых, 3 184 раненых, 1 928 пропавших без вести и 26 захваченных в плен. Британские войска потеряли около 2 700 человек, канадские части - 946.

- Примерно 425 000 человек составили общие потери союзников и немецких войск в битве за Нормандию (6 - 25 июня 1944 года).