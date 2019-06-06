Озвучены даты визита Синдзо Абэ в Иран

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Иран с официальным визитом 12-13 июня. Об этом в четверг японское правительство уведомило парламент.

Кабинет министров обязан получить разрешение от высшего законодательного органа на подобные зарубежные поездки, если они проходят во время парламентской сессии, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Kyodo.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщал, что в рамках будущей поездки в Иран, Абэ намерен приложить усилия к смягчению напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Отметим, что Синдзо Абэ станет первым японским премьер-министром, который посетит Иран с 1978 года.