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Общество
06.06.2019 14:34

Панарина: Для развития здравоохранения необходимы комплексные меры

Нацпроект "здравоохранение" уже дал результаты - обеспеченность инновационными лекарствами улучшилась в госпитальном секторе, в частности, по онкологическим заболеваниям. Следующая задача - поддержать пациента после выписки из больницы и гарантировать ему доступ к тем же лекарствам в амбулаторный период, рассказала "Российской газете" генеральный директор "АстраЗенека" Ирина Панарина в ходе Петербургского международного экономического форума. 

Фото: KatarzYnabialasiewicz / iStock
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"Мы благодарны российскому правительству и Министерству здравоохранения за быстрый запуск и эффективное развитие проекта "Здравоохранение", -рассказала Ирина Панарина. - Он уже дал результаты - мы видим, что поступают дополнительные средства и, в частности, наблюдаем трехкратный рост онкологического рынка в канале ОМС, а также улучшилась обеспеченность инновационными лекарствами по онкологическим заболеваниям в госпитальном секторе, это большое благо для пациентов. Следующая задача - поддержать пациента после выписки из больницы и гарантировать ему доступ к тем же лекарствам в амбулаторный период".

С помощью инновационных препаратов многие ранее жизнеугрожающие заболевания переходят в разряд хронических (онкология, кардиология, диабет и другие). Поэтому важны инвестиции в инновации и скорость их внедрения. "За последние пять лет в мире зарегистрировано более 400 инновационных молекул, но лишь 20-25% из них доступны в России. Потенциал улучшения ситуации есть, - полагает Ирина Панарина. - например, за счёт отмены регистрационных клинических исследований и ускоренной регистрации некоторых видов препаратов (сейчас это предусмотрено для орфанных заболеваний, можно распространить и на онкологические)".

Фото: Сергей Михеев
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Для инноваций всегда благоприятен потенциал рынка, добавила эксперт. До 2015 года российский фармацевтический рынок рос двузначными темпами, затем они снизились. "Несомненно, нацпроект добавит рынку акселерации, и инновации будут сюда приходить быстрее", - уверена Ирина Панарина. 

Важный аспект для развития рынка - защита интеллектуальной собственности. В России этот вопрос сейчас стоит остро: несмотря на усилия участников рынка, Роспатента и институтов экономического развития, на сегодняшний день около 40 дел о нарушении интеллектуальных прав находится в судах. Для решения этой проблемы необходимо скорейшее внедрение единого реестра фармпрепаратов, содержащего и увязывающего сведения о патентах на лекарственные препараты, сроки их действия и информацию о зарегистрированных препарата, подчеркнула Ирина Панарина.

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