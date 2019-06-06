Гомель принял эстафету "Пламя мира" II Европейских игр

Будет не лишним напомнить, что существует около десятка версий происхождения этого рукотворного исторического памятника республики. Одна из самых распространенных, утверждают местные следопыты, состоит в том, что имя городу девять веков назад дал озорной ручей Гомеюк, впадавший в реку Сож у подножия холма, где и было основано поселение.

Много интересных событий приготовили в регионе по маршруту эстафеты огня II Европейских игр. Живым коридором встречали накануне символ предстоящих спортивных побед жители и гости областного центра. Факел от доставленной лампады совместно зажгли градоначальник и председатель федерации альпинизма, совершивший восхождения на Эльбрус и Белуху, пик Ленина и Боливара, Нанга-Парбат.

Шествие по городу продолжил первый в истории белорусского спорта олимпийский чемпион 1960 года - каноист Леонид Гейштор. Он не скрывал своего волнения, вспоминая, как почти шестьдесят лет назад на играх в Риме завоевывал свою главную золотую медаль.

Рад очередной встрече с городом и известный актер театра и кино, режиссер Павел Харланчук-Южаков, ведь почетная миссия ему доверена в местах, где он родился. "Важно, чтобы наши атлеты превзошли свои личные рекорды: пробежали быстрее, чем могут, нырнули глубже, чем могут. Сделали невозможное", - сказал он, добавив, что спорт дает возможность человеку показать свою силу и выносливость. Всего более 40 хранителей "Пламени мира" пронесут его по Гомельской области.

"Пламя мира", уточняет агентство, проследует к буровым установкам Речицкого месторождения "черного золота", после чего его встретят жители Жлобина. Проникнуться атмосферой конца XIX века факелоносцы смогут и в одном из красивейших замков Беларуси - усадьбе Козел-Поклевских. А чуть позже эстафету мира будут привечать в Полесье, где ее участники окажутся в объятьях заповедной природы национального парка "Припятский".

Свои сюрпризы готовят гостям и в древнем Турове. Здесь в хороводе костюмированных героев с традициями и историей края познакомит экспозиция археологического комплекса "Замковая гора". А завершится турне марафонцев в Мозыре, где "Пламя мира" озарит местный замковый центр. Кроме того, спортивный караван побывает на нефтеперерабатывающем заводе и в одном из наиболее успешных хозяйств региона - совхозе-комбинате "Заря". Затем главный символ состязания отправится в Минскую область.

Маршрут эстафеты по шести регионам РБ, как уже сообщал "СОЮЗ", завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь масштабного мультиспортивного форума.

Континентальные игры пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня. Более четырех тысяч атлетов из 50 стран разыграют за эти дни 200 комплектов наград в 15 видах спорта.