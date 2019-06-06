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Подробности o новом игровом сервисе Google Stadia рассекретили до анонса

06.06.2019,  
17:05
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Google Фото: Google
Фото: Google

Компания Google официально представит новый стриминговый сервис Stadia сегодня в 19:00 по московскому времени. Трансляция пройдет на YouTube.

Но некоторые подробности уже начали просачиваться в Сеть. Так, в сабреддите, посвященном новинке поисковика, со ссылкой на газету Lapresse появились интересные детали.

Согласно источнику, запуск намечен на середину ноября текущего года, в "Набор основателя" стоимостью 130 долларов (примерно 8,5 тысячи рублей) будет входить 6-сантиметровый девайс Chromecast Ultra и геймпад. Сервис будет заточен исключительно под подписочную модель распространения.

Pro-подписка обойдется в 10 долларов в месяц (около 650 рублей). Она обеспечит качество картинки 4K при 60 FPS. В стартовую линейку игр должны войти Destiny 2, Assassin's Creed Odyssey, The Division 2, Doom 2016 и последния трилогия Tomb Raider. Все выходившие ранее игры будут добавляться в библиотеку подписки бесплатно, новые проекты придется докупать отдельно.

Возможность присоединиться к Google Stadia бесплатно появится только в 2020 году со значительными ограничениями - например, разрешение в играх не превысит 1080p.

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Вся представленная информация носит неофициальный характер, тем не менее теперь наблюдать за презентацией станет еще интереснее.

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