Премьер Японии посетит Иран

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует посетить Иран с 12 по 14 июня. Примечательно, что глава японского правительства приезжал в Тегеран в последний раз в 1978 году.

В настоящее время прорабатывается организация встреч Синдзо Абэ с верховным лидером ИРИ Али Хаменеи и президентом республики Хасаном Роухани, передает газета Sankei simbun. В ходе визита японского премьера будет сопровождать министр иностранных дел Японии Таро Коно, который 12 июня проведет отдельные переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Помимо обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений, пишут СМИ, японский премьер может взять на себя посредническую миссию между Вашингтоном и Тегераном. Американо-иранские отношения переживают серьезный кризис, некоторые эксперты не исключают, что ситуация может перейти в горячую фазу. Поводом к обострению отношений стал выход США из так называемой ядерной сделки с Ираном. Ожидается, что премьер Абэ постарается убедить иранские власти продолжать соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской программе.

По некоторым данным, Синдзо Абэ разъяснил президенту США Дональду Трампу свое намерение поехать в Иран в ходе недавнего визита американского лидера в Японию. Как отмечают журналисты, хозяин Белого дома одобрил инициативу своего японского партнера. После этого иранская проблематика поднималась на переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова с руководителем МИД Японии Таро Коно. Двусторонние консультации прошли 30-31 мая в Токио в формате "2+2" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств.