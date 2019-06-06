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06.06.2019 10:25
Рубрика: В мире

Премьер Японии посетит Иран

Текст: Александр Ленин

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует посетить Иран с 12 по 14 июня. Примечательно, что глава японского правительства приезжал в Тегеран в последний раз в 1978 году.

В настоящее время прорабатывается организация встреч Синдзо Абэ с верховным лидером ИРИ Али Хаменеи и президентом республики Хасаном Роухани, передает газета Sankei simbun. В ходе визита японского премьера будет сопровождать министр иностранных дел Японии Таро Коно, который 12 июня проведет отдельные переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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Помимо обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений, пишут СМИ, японский премьер может взять на себя посредническую миссию между Вашингтоном и Тегераном. Американо-иранские отношения переживают серьезный кризис, некоторые эксперты не исключают, что ситуация может перейти в горячую фазу. Поводом к обострению отношений стал выход США из так называемой ядерной сделки с Ираном. Ожидается, что премьер Абэ постарается убедить иранские власти продолжать соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской программе.

По некоторым данным, Синдзо Абэ разъяснил президенту США Дональду Трампу свое намерение поехать в Иран в ходе недавнего визита американского лидера в Японию. Как отмечают журналисты, хозяин Белого дома одобрил инициативу своего японского партнера. После этого иранская проблематика поднималась на переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова с руководителем МИД Японии Таро Коно. Двусторонние консультации прошли 30-31 мая в Токио в формате "2+2" с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств.

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