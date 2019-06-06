Компания Patek Philippe - лидер рынка коллекционных и сложных механических часов, за новинками этого бренда наблюдают все.

Часовой эксперт Алексей Кутковой во время выставки BaselWorld поговорил с президентом Patek Philippe Тьерри Стерном, представителем четвертого поколения семьи, владеющей брендом с 1932 года. Стерн рассказал о своих любимых часах из новой коллекции, о том, почему механизмы разрабатываются несколько лет, о новых покупателях и о предпочтениях русских клиентов.

Компания Patek Philippe - один из основных участников ежегодной международной выставки BaselWorld. Она настолько авторитетна, что только по ее коллекции можно отследить тенденции рынка в целом. В 2019 году сложная механика остается в тренде. При этом она приобретает более эстетские, а иногда декоративные черты, как в новом минутном репетире Grand Complications Ref. 5078G-010 и часах с индикацией мирового времени World Time Ref. 5231J-001. Явно растет рынок часов винтажного стиля, здесь показательны часы Calatrava Weekly Calendar Ref. 5212A-001 с новым недельным календарем и очень сложная в техническом плане авиаторская модель Alarm Travel Time Ref. 5520P-001 с новым будильником. Еще один несомненный драйвер рынка - женские часы, спортивные и классические, но почти всегда механические и с бриллиантами.

Какие из новинок вы бы выделили?

Тьерри Стерн: Недельные календарные часы Calatrava Weekly Calendar, они такие славные! Механизм нам удался, но главное в этих часах - циферблат. С ним было непросто работать, так как в самом начале я сказал, что он должен выглядеть так, как будто нарисован от руки - и почти все надписи там действительно выполнены от руки. Половине моих сотрудников понравилась идея, остальные не были уверены, что получится красиво. Но иногда нужно брать на себя риск, и результат мне нравится. Я вижу, что это успех, что всем понравились часы, в особенности циферблат и именно такая комбинация указателей.

Calatrava Weekly Calendar Ref. 5212A-001, календарь в винтажном стиле с новой функцией - указателем недель; корпус из стали.

Как возникла идея сделать часы с указателем номера недели?

Тьерри Стерн: Когда мы в Patek Philippe говорим о том, сколько времени нам потребуется для разработки механизма, мы всегда указываем сроки в неделях. Я смотрел на мой айфон и не находил в календарном приложении номера недели. Я подумал, почему бы не сделать часы с такой функцией…

На сколько лет вперед вы планируете разработку новых механизмов?

Тьерри Стерн: Все часы, которые вы видите сейчас, запланированы много лет назад. Сейчас мы работаем над тем, что планируется показать в 2032 году, а когда я вернусь из Базеля, мы обсудим планы на 2033 год. Может показаться, что это слишком загодя, но следует учитывать, что разработка даже простого автоматического механизма занимает у нас минимум шесть лет. Однако другого способа производить часы и механизмы наивысшего качества для нас не существует. Зато, когда мы выпускаем часы с новым механизмом, я точно знаю, что он целиком и полностью готов, что он будет исправно функционировать и что я, случись что, смогу его отремонтировать. Мы должны быть в состоянии ремонтировать все. Например, вы в Москве, с вашими часами проблема, как мне нужно поступать? Мне нужно отправить чертежи, запчасти и так далее. Вот потому весь процесс разработки занимает так много времени. Некоторые бренды говорят, что им для выпуска новых часов нужен один год, максимум два. Но у них не просчитано, как решать возникающие проблемы, как организовывать ремонт. Я так поступать не могу, это подорвет доверие клиентов ко мне.

Покупатели Patek Philippe остаются прежними?

Тьерри Стерн: Я вижу, что появилось много юных покупателей. Лет десять назад наш "средний" покупатель был лет 40-60, сейчас же от 25 до 60-70. Появились молодые люди, добившиеся успеха благодаря самим себе, и они хотят носить превосходные часы. Я просто поражаюсь, когда 25-летний парень платит полмиллиона за минутный репетир! Он успешен, у него хороший бизнес, он зарабатывает кучу денег, и он очень хорошо осведомлен о часах.

Изменились ли предпочтения русских клиентов?

Тьерри Стерн: Да, определенно. Стало явно меньше стремления произвести эффект, я это точно знаю. Меньше блеска, больше рафинированного стиля, и по-прежнему ценятся сложные механические часы. Но, кстати, так ведут себя не только русские клиенты. Не знаю, может быть, все стали больше заботиться о безопасности? Как выйти на улицу в часах целиком в бриллиантах? Это может быть опасно.