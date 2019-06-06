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Рубрика: Общество

Психологи рассказали, как ограничить время детей на гаджеты

Летние каникулы - блаженное время свободы и развлечений для уставших от учебы школьников. Но, как с тревогой замечают и педагоги и родители, вместо игр на воздухе и спорта дети все больше времени тратят на телефоны, смартфоны и ноутбуки.

Фото: Pixabay
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Как же ограничить ребенку время использования гаджетами?

- Увлечение электронными игрушками вызывает задержку развития у детей, из-за чего впоследствии им труднее дается обучение, - рассказала глава направления детской психологии Ассоциации практических психологов и коучей Елена Курамшина в интервью aif.ru. - Чрезмерное увлечение электронными устройствами негативно влияет и на развитие коммуникативных навыков: малыши, не выпускающие из рук гаджеты, меньше общаются с родителями и сверстниками, что негативно сказывается на их психологическом развитии.

- Мы обнаружили, что использование цифровых технологий не является вредным по своей природе и может дать преимущества в современном мире, если ими не злоупотреблять, если они не мешают учебе и другим занятиям, - считает доктор Эндрю Пржибильски из Оксфордского института интернета. - Некоторое количество времени для занятий с компьютером лучше, чем совсем ничего.

Еще один минус увлечения детей гаджетами - отказ от досуга на воздухе и спорта. Все чаще, как считают ученые, окунувшись в виртуальный мир, подростки забывают о сне, здоровом питании и общении с друзьями.

По данным психологов, максимальное время для досуга с гаджетами учащимся младших классов - один час в день. Для подростка-старшеклассника допустимые временные рамки шире. Для сидения за компьютером максимальное время для школьника 14-15 лет составило 250 минут в день, для смартфонов - около 120 минут, для видеоигр - 100.

Фото: REUTERS
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Но как же установить лимит на это время, если телефон с увлекательными игрушками - собственность ребенка? Для этого, считают педагоги, самим родителям придется избавиться от привычки коротать время, уткнувшись носом в смартфон.

Кроме того, стоит присмотреться к контенту, который интересует вашего малыша и подсказать более интересные и полезные ресурсы, которые и развлекут ребенка и расширят его кругозор.

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