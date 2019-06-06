Путин получил приглашение в Словакию

На полях Петербургского международного экономического форума президент России побеседовал в Стрельне с премьер-министром Словакии. Это первая встреча Владимира Путина и Петера Пеллегрини, - он возглавил правительство республики в марте прошлого года.

"В начале беседы хотел бы отметить, что между нашими странами сложились традиционно доверительные, дружеские отношения. Это отражается и на хозяйственных связях", - сказал президент РФ. "Считаем вашу страну одним из важных наших партнеров", - сказал он. В первом квартале товарооборот увеличился сразу почти на 25 процентов, констатировал Путин.

"Наших граждан связывает очень многое: дружеские отношения - это было и в прошлом, и сегодня, это тесные связи, которые имеют корни в нашем прошлом, - сказал Пеллегрини. - Мы помним совместную борьбу против фашизма. Словакия не переписывает историю. Очень уважаем и не ставим под сомнение роль Красной армии при освобождении территории нашей страны в конце Второй мировой войны и уважаем героизм и жертвы, которые они понесли".

"И поэтому очень рад, что до нашей встречи сегодня мы смогли возложить венок и почтить память всех тех, которые погибли во время блокады Ленинграда, на Пискаревском кладбище в Петербурге. Также рады, что мы здесь встречаемся тогда, когда мы будем праздновать в августе 75-ю годовщину словацкого национального восстания. Мы бы были очень рады, если бы смогли приветствовать на нашей земле представителей Российской Федерации на высшем уровне, для нас это было бы большой честью", - сказал премьер Словакии и пригласил Путина посетить страну во время этих праздников.

"У нас очень хороший диалог с господином премьером и министрами. Это все произошло вчера в Москве, - сказал Пеллегрини. - Действительно, товарообмен возрастает". "Также можем отметить очень хорошее, открытое сотрудничество в области энергетики", - констатировал он. Словакия - хороший партнер России в рамках транзита газа и нефти, заметил премьер-министр этой страны. "И мы верим, что и в случае будущих проектов это не изменится", - добавил он.

"Нас радует и большое количество обмена туристами, а также мы сотрудничаем в области образования", - сказал Пеллегрини, отметив повышенный интерес словаков к изучению русского языка. "Надеемся, что эта тенденция сохранится", - заключил он.