Фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест" пройдет в Москве

Ежегодный фестиваль "Самоварфест" пройдет в Москве 12 июня. Ожидается, что здесь представят свои услуги этнопредприниматели из 10 регионов. Посетить мероприятие планируют более 50 тысяч человек.

Если в предыдущие два года "Самоварфест" проходил в парке "Эрмитаж" и на Поклонной горе, то в этом году он состоится на ВДНХ. Там будет представлено 12 тематических площадок.

- На нашем празднике мы гарантируем новые знакомства, полезные встречи, душевное общение, много радостей и веселья, - приводит слова директора фестиваля Натальи Долгаревой "Вечерняя Москва".

Одним из самых ярких событий фестиваля станет "Хоровод дружбы", в которому смогут принять участие все желающие. По задумке организаторов, гигантское кольцо замкнется вокруг знаменитого макета ракеты-носителя "Восток".