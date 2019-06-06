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Коммунальщики столицы переведены на особый режим работы из-за жары 17:14
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06.06.2019 17:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Коммунальщики столицы переведены на особый режим работы из-за жары

Текст: Ирина Огилько

Из-за высокой температуры воздуха в городе решено дополнительно охлаждать дорожное покрытие и чаще поливать газоны. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозу метеорологов, жаркая погода простоит в Москве вплоть до выходных, и столбик термометра в дневные часы будет выше +30 градусов.

Фото: Pixabay
В Гидрометцентре рассказали о правилах поведения в жару

Поэтому в городе приняты дополнительные меры по поддержанию нормативного состояния дорожного покрытия. Так работники ГБУ "Автомобильные дороги" поливают дорожное полотно каждые два часа, что позволяет охладить покрытие и снизить его деформацию от жары. Кроме этого поливальные машины проводят аэрацию воздуха - направляя струи воды вверх, очищая и охлаждая его. Зеленые насаждения также стали чаще поливать. Дворовые территории освежают водой дважды в день.

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