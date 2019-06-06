Летевший в Бордо пассажирский лайнер вернулся во Внуково

Пассажирский самолет Airbus A320, вылетевший из аэропорта «Домодедово», из-за неисправности на борту вернулся в пункт отправления. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

По данным пресс-службы, лайнер направлялся в Бордо, но на подлете к Чехии у него возникли проблемы с гидравликой самолета. Командир решил вернуться в аэропорт вылета. Перед посадкой в Москве лайнеру удалось благополучно выпустить шасси, самолет приземлился в «Домодедово».

Никто не пострадал. Авиакомпания, отправлявшая борт, предоставит новое воздушное судно.