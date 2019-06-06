На семи московских вокзалах из-за жары начали раздавать воду

На семи московских железнодорожных вокзалах и станции "Тушино" в связи с жаркой погодой пассажирам начали раздавать питьевую воду. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

По данным пресс-службы, воду раздают в залах ожидания и на перронах на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах. Через эти железнодорожные объекты проходит наибольшее количество пассажиров. На Рижском вокзале и других станциях, кроме "Тушино", данную меру пока не ввели.

Ожидается, что с пятницы по понедельник в дневные часы воздух в столице прогреется до 30-32 градусов выше нуля.