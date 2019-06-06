Станция "Варшавская" изменит график работы

На Каховской линии метро станция "Варшавская" будет закрываться на вход пассажиров раньше обычного. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Изменения в режиме работы связаны с началом интеграции "Варшавской" в Большую кольцевую линию метрополитена. Поэтому временно станция "Варшавская" будет работать на вход только до 23:10.

Сейчас поезда на участке "Варшавская" - "Каширская" следуют с увеличенными интервалами. Эти станции будут модернизированы в рамках второго этапа реконструкции Каховской линии.

После ввода южного и юго-западного участков Большой кольцевой линии пассажиры будут тратить меньше времени на поездках по метро.

Как отмечают в метрополитене, с открытием станции "Проспект Вернадского" БКЛ пассажиры станции "Каховская" смогут добраться до одноименной станции Сокольнической линии менее чем за 15 минут вместо нынешних 43. Также на полчаса сократится время в пути от "Каховской" до "Мичуринского проспекта" или "Калужской".

А с вводом в эксплуатацию станций "большого кольца" снизится нагрузка на 10-20% на центральные пересадочные станции, среди которых наиболее загруженные - "Павелецкая", "Октябрьская", "Добрынинская" и "Парк Культуры".