Тысячу машиномест на подземных парковках арендовали москвичи у города в 2019 году

Москвичи взяли в долгосрочную аренду у города тысячу машиномест, расположенных в подземных паркингах жилых домов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам руководителя ведомства, инициативу по сдаче жителям машиномест, принадлежащих городу, в аренду на 10 лет без торгов, можно признать успешной. С февраля москвичи арендовали уже четверть из предложенных мест (всего в феврале было выставлено в аренду 4 тысячи машиномест).

Гаман также отметил, что теперь арендовать место могут не только собственники квартир, но и те, кому квартира была предоставлена по договору социального найма. Стоимость аренды колеблется от 2 до 7,3 тысяч рублей за 1 кв.м в год в зависимости от удаленности парковки от МКАДа.