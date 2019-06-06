У программы "Мой район" появилась собственная платформа

Узнать подробности, какие изменения программа "Мой район" планируются возле вашего дома, москвичи теперь могут на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Здесь создан специальный раздел, где показаны предстоящие работы по всему городу и конкретно по каждому району.

Там же размещены и материалы о проведенной уже модернизации городской среды в разных частях столицы. Этот раздел на сайте будет постоянно пополняться новыми проектами, как планируемыми, так и уже реализованными по предложениям горожан.

Главная задача нового сервиса, говорится на портале, собрать и обобщить огромный массив информации обо всех районах города и сделать его понятным и доступным для каждого москвича. Пользователи смогут выбрать интересующую их точку на карте столицы и лучше узнать не только историю этого места и увидеть, как идет там сейчас благоустройство, но и заглянуть в будущее.

Состояние каждого района можно оценить по трем параметрам: "Уникальность" (знаковые объекты, знаменитые жители, зеленые зоны), "Комфорт" (развитость социальной инфраструктуры, объектов здравоохранения, соцзащиты), "Качество" (экология, благоустройство, детские кружки и секции, спортивные площадки).

Специальный бегунок позволяет переключать карту в два режима - сегодня и завтра, что помогает понять, какие изменения происходят в районе сейчас и как он будет развиваться в ближайшей перспективе.