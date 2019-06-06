В Калуге неизвестный набросился на ведущую "Вестей"

Калужская полиция проводит проверку по факту нападения на журналистку ГТРК "Калуга". По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение, сообщила "РГ" начальник отдела информации регионального главка МВД Ирина Зимина.

ЧП произошло накануне в середине дня в центре Калуги. Как сообщили в телекомпании, неизвестный мужчина некоторое время преследовал телеведущую. Нагнав на пешеходном переходе, нанес несколько ударов по лицу и телу и после этого скрылся. За этим наблюдали многочисленные прохожие, но ни один не остановил нападавшего.

- Девушка сразу же написала заявление в полицию. По этому заявлению сейчас проводится проверка, - сообщила "РГ" Ирина Зимина. - Приметы нападавшего зафиксированы, его личность устанавливается. Также устанавливаются очевидцы случившегося.

В настоящее время девушка чувствует себя хорошо.