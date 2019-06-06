Российских туристов в Китае привлекают к борьбе с преступностью

В китайском городе Суйфэньхэ, расположенном в провинции Хэйлунцзян возле границы с Приморским краем РФ, появились плакаты с надписями на китайском и русском языках, призывающие сообщать в местную полицию о правонарушениях.

Руководство города пояснило через китайскую соцсеть WeChat, что плакаты были изготовлены в рамках кампании по борьбе с криминалом, проходящей под девизом "Борьба с коррупцией, искоренение зла". По замыслу руководства Суйфэньхэ, россияне могут помочь китайской полиции в данной кампании.

Также в рамках борьбы с преступностью в провинции Хэйлунцзян ужесточили проверку иностранных граждан, отслеживая их перемещения и обращая внимание на регистрацию по месту жительства.