Врачи больницы им. Башляевой осмотрели более 300 детей в Забайкалье

Дни открытых дверей провели в Чите специалисты детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой департамента здравоохранения Москвы. В течение нескольких дней они осмотрели и проконсультировали более 300 детей с тяжелыми диагнозами и хроническими заболеваниями.

В выездной бригаде работали врач-офтальмолог, кардиолог, пульмонолог и отоларинголог, невролог, травматолог-ортопед, эпилептолог и психиатр. В результате 17 детей в сопровождении родителей они направили на лечение в свою больницу. Исмаил Османов, главный врач детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, главный педиатр Москвы рассказал "РГ":

- В ходе выездных дней открытых дверей наши врачи провели мини мастер-классы с местными докторами по самым актуальным проблемам для каждой специальности. Читинские доктора приезжают для обучения и в нашу больницу на базе университетской клиники, созданной по решению правительства Москвы. Принимают они и участие в научно-практических форумах, мастер-классов московского здравоохранения. Таким образом завязываются плотные научно-практические связи с региональными коллегами, что, безусловно, повышает качество оказания медицинской помощи детям.

Специалисты этой клиники регулярно выезжают в регионы для осмотра маленьких пациентов. Они побывали уже в Рязани, Костроме, Пскове, Крыму, Омске, Чечне, на Камчатке, в Магадане и других краях и областях России.