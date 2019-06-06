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06.06.2019,  
09:35
Текст:  Светлана Цыганкова

24 секунды подвига: как курсант Шклярук спас поселок ценой своей жизни

Подвиг двадцатилетнего курсанта Павла Шклярука не часто вспоминают в России. В украинской Одессе, откуда он родом, об этом тоже мало говорят, хотя там есть мемориальная доска на доме, где он жил, и улица носит его имя. А между тем этот молодой человек отдал свою жизнь ради спасения сотен жителей поселка Увек, что недалеко от Саратова. Случилось это 6 июня 1966 года.
Фото: Евгений Мугинов / youtube.com Фото: Евгений Мугинов / youtube.com
Фото: Евгений Мугинов / youtube.com

Павел Шклярук с детства мечтал о небе. Занимался в одесском авиационном клубе. Потом поступил в Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков противоздушной обороны. После четвертого курса поехал на практику - в Саратов.

Фото: Coert van Breda at Dutch Wikipedia
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6 июня курсант Шклярук поднялся в небо. Набрал высоту. И в этот момент у машины отказал двигатель.

- Отказал двигатель, - сразу сообщил Павел на землю.

- Высота?

- Высота 300 метров! Планировать в Волгу?!

- Садитесь. Садитесь... - отвечали с земли.

Он, конечно, мог катапультироваться на низкой высоте и спастись. Но самолет летит прямо к поселку. А там идет обычная жизнь. К тому же рядом железнодорожный мост и нефтебаза. Павел, наверное, представлял, какие могут быть варианты и последствия.

И тогда он решил планировать в Волгу. Но там, как назло, теплоход. Курсант преодолел препятствие и отжал от себя штурвал. Этот полет продолжался 24 секунды.

На месте крушения потом работали водолазы. Они смогли найти только крылья самолета. Останки Павла Шклярука забрала река. Как после рассказывала очевидица событий того дня Тамара Трофимовна Ларина, она сначала услышала сильный гул.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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- Низко-низко пролетел самолет в сторону Волги, вдруг он как будто бы вздыбился и резко пошел вниз. Кресло с летчиком оторвалось, и все скрылось в воде. Потом приехала мать. Она ходила по берегу и звала сына, а весь поселок рыдал. Мы знали, что ее сын, спасая нас, пожертвовал своей жизнью, - вспоминала Ларина.

Тогда об этом подвиге рассказали в газетах и журналах. Но потом все забылось. Сегодня подвигу курсанта исполняется 53 года.

Павла Шклярука наградили орденом Красной Звезды. А известный бард Юрий Визбор написал песню о подвиге курсанта Павла Шклярука, о последних 24 секундах его жизни. Он так и назвал песню - "24 секунды подвига".

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