Адвоката из Удмуртии арестовали за вымогательство 10 миллионов рублей

В Удмуртии за вымогательство у клиента 10 миллионов рублей арестовали 35-летнего адвоката. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Деньги мужчина просил под предлогом дачи взяток судьям и сотрудникам органов внутренних дел за вынесение положительного судебного решения и прекращение уголовного дела.

Адвоката задержали сотрудники ФСБ при передаче первой части денег в размере миллиона рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК России ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере").