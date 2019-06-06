Новости

Утвержден состав сборной России на Европейские игры в Минске 17:05
Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации 17:00
Белорусские артисты примут участие в московском фестивале "Арт-футбол" 17:00
Жара в косметичке: пять средств, о которых нужно забыть летом 16:45
В Мордовии полиция изъяла у реконструкторов самодельную пушку 16:44
На севере Москвы загорелся складской комплекс 16:40
Какие артисты выступят на "Славянском базаре в Витебске" 16:30
Упавший под поезд на станции "Дмитровская" пассажир остался жив 16:25
В Кувейте нашли драгоценности ранних христиан 16:20
В Петербурге появится новый перинатальный центр 16:14
Папа Римский утвердил изменение молитвы "Отче наш" 16:01
Тереза Мэй официально станет "хромой уткой" 7 июня 15:59
Российские компании пересматривают подходы к ИТ 15:55
Почта и "Ростелеком" расширяют проект трансляции видеорекламы в отделениях 15:55
В Мурманской области будут создавать "умные города" 15:53
Старшеклассники придумают свой ЕГЭ по мультфильмам и книгам 15:52
Вышел трейлер российского постапокалиптического боевика "Аванпост" 15:52
Опрос: Россияне не доверяют надписям на этикетках продуктов питания 15:50
Медведев временно запретил вводить новые требования по госнадзору 15:46
Суд продлил домашний арест экс-мэру Оренбурга 15:45
Особую экономическую зону "Санкт-Петербург" расширят 15:44
В Подмосковье нашли применение накопленным горам минеральных отходов 15:44
В Дагестане произошло землетрясение 15:44
Возле черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили огромный диск 15:40
Новые атомоходы пообещали вывести на Севморпуть в 2020 году 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
06.06.2019 16:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мордовии полиция изъяла у реконструкторов самодельную пушку

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Проведенная в Москве экспертиза показала, что пушка пригодна для стрельбы. Фото: МВД по РМ Проведенная в Москве экспертиза показала, что пушка пригодна для стрельбы. Фото: МВД по РМ
Проведенная в Москве экспертиза показала, что пушка пригодна для стрельбы. Фото: МВД по РМ

Реконструкторы из Нижегородской области, приехавшие в Мордовию для участия в театрализованной военно-исторической акции, могут стать фигурантами уголовного дела о незаконном изготовлении и хранении оружия: местная полиция изъяла у них самодельную пушку.

Как сообщило в четверг МВД по региону, инцидент произошел в Атюрьевском районе. Пушка была изготовлена двумя жителями Нижегородской области.

- Установлено, что один из мужчин незаконно хранил кустарно изготовленную пушку с 2013 года по 23 февраля 2019 года в помещении молодежного объединения в городе Саров, - уточнили в пресс-службе ведомства.

У должника из Перми арестовали арсенал огнестрельного оружия

Свое изделие гость привез в Атюрьевский район в качестве реквизита.

Изъятую пушку полицейские направили в Москву - в Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз. Исследование показало, что самоделка пригодна для стрельбы. По устройству она схожа с артиллерийскими орудиями, стоявшими на вооружении русской армии XVIII - начала XIX века.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении любителей истории уголовных дел по части 1 статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов) и статьи 223 (незаконное изготовление огнестрельного оружия) УК РФ. Максимальные санкции за это преступление предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество История Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Путин заявил, что Россия не собирается вмешиваться в выборы США
Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации
Верховная рада не приняла отставки глав МИД и министерства обороны
Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения об операции