В Мордовии полиция изъяла у реконструкторов самодельную пушку

Проведенная в Москве экспертиза показала, что пушка пригодна для стрельбы. Фото: МВД по РМ

Реконструкторы из Нижегородской области, приехавшие в Мордовию для участия в театрализованной военно-исторической акции, могут стать фигурантами уголовного дела о незаконном изготовлении и хранении оружия: местная полиция изъяла у них самодельную пушку.

Как сообщило в четверг МВД по региону, инцидент произошел в Атюрьевском районе. Пушка была изготовлена двумя жителями Нижегородской области.

- Установлено, что один из мужчин незаконно хранил кустарно изготовленную пушку с 2013 года по 23 февраля 2019 года в помещении молодежного объединения в городе Саров, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Свое изделие гость привез в Атюрьевский район в качестве реквизита.

Изъятую пушку полицейские направили в Москву - в Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз. Исследование показало, что самоделка пригодна для стрельбы. По устройству она схожа с артиллерийскими орудиями, стоявшими на вооружении русской армии XVIII - начала XIX века.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении любителей истории уголовных дел по части 1 статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов) и статьи 223 (незаконное изготовление огнестрельного оружия) УК РФ. Максимальные санкции за это преступление предусматривают до пяти лет лишения свободы.