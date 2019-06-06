В Новосибирскую область прибыл вертолет санавиации

Уже через пару недель в Новосибирской области начнет работу вертолет санавиации - регион получил эту технику в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом и других результатах реализации нацпроекта на территории региона рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

По словам министра, вертолет Ми-8 полностью оснащен современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полета. Ранее Новосибирская область присоединилась к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории России в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Министр напомнил, что одно из главных направлений нацпроекта - борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Чтобы снизить смертность населения, в регионе совершенствуют онкологическую службу. В частности, в 2020 году на территории Академгородка будет открыт новый региональный сосудистый центр. Кроме того, в области намерены организовать четыре центра амбулаторной онкологической помощи, а также подготовлено медико-техническое задание для строительства областного онкоцентра. В 2019 году на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках нацпроекта планируется направить около 250 миллионов рублей из федерального бюджета и 731 миллион - из областного. На борьбу с онкологическими заболеваниями в этом году - 556 миллионов рублей из федерального и 603 миллиона - из областного бюджета.

Не менее важно с точки зрения нацпроекта и развитие детского здравоохранения. По словам Константина Хальзова, в регионе будет открыт перинатальный центр, строительство которого возобновили на этой неделе.

Среди других направлений работы - экспорт медицинских услуг и подготовка высококвалифицированных медицинских кадров. Как отметил Константин Хальзов, медицинские учреждения на территории Новосибирской области оказывают большой комплекс услуг и жителям других регионов, а также иностранным гражданам. В регионе действует широкая линейка мер поддержки молодых врачей: денежные выплаты, компенсация расходов на проезд и проживание.

Между тем

В 2019 году в Новосибирской области откроются 27 ФАПов, которые будут обслуживать почти 13 тысяч жителей региона. Всего на территории Новосибирской области действуют почти тысяча фельдшерско-акушерских пунктов. За два последних года введены в эксплуатацию 23 новых ФАПа.