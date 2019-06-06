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06.06.2019,  
20:54
Текст:  Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(7881)

По горам как по шоссе

Доработанный для эксплуатации на сильно пересеченной местности многоцелевой бронированный автомобиль "Тайфун-К-53949" сейчас проходит войсковые испытания в дислоцированной в Кызыле 55-й мотострелковой бригаде.

Место и воинское соединение для масштабного тестирования новейшей колесной техники выбрано не случайно. Предполагается, что модернизированным "Тайфуном" станут обеспечивать разведывательные подразделения, а в кызылской бригаде такие имеются. К тому же перед принятием на вооружение этот бронеавтомобиль должен пройти ходовые испытания в районах, изобилующих холмами, ущельями и высотными дорогами-серпантинами. Именно на такой местности нередко приходится действовать разведчикам. Республика Тыва очень подходит для подобных тест-драйвов. Не случайно в названии местной мотострелковой бригады присутствует слово "горная". Таких соединений в Российской армии всего три: два на Северном Кавказе и одно здесь, в Тыве.

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Модернизированный "Тайфун-К-53949" конструкторы "посадили" на колесную пару 4х4. Это уже не просто защищенный армейский грузовик, а многоцелевой внедорожник военного назначения. Напомним, что с 2014 года его базовый вариант неизменно участвует в парадах Победы на Красной площади.

Созданная на основе полноприводного двухосного "КАМАЗ-53949", эта машина выпускается в нескольких версиях - как бронированное транспортное средство на десять бойцов, санитарно-эвакуационная техника, мобильный грузовик для разведки и т.д. Его полная масса - до 16 тонн. На "Тайфунах" устанавливают 350-сильные шестицилиндровые дизельные двигатели, благодаря чему машины могут разгоняться до скорости свыше ста километров в час.

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