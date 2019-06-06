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06.06.2019,  
13:19
Текст:  Светлана Цыганкова

Бойцы Западного военного округа получили квадрокоптеры

Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Более тридцати квадрокоптеров поступили в соединения Западного военного округа. Воинские части ЗВО получили их впервые.

Фото: youtube.com
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Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа министерства обороны России. Это беспилотные летательные комплексы вертолетного типа. Они имеют улучшенные характеристики по времени, дальности и скорости полета. Кроме того, обладают низкой шумностью. Работают беспилотники с помощью системы ГЛОНАСС.

Бойцы Западного военного округа будут осваивать их в ходе летнего периода обучения. А потом станут использовать квадрокоптеры при ведении разведки на ближние расстояния, корректировке координат при нанесении огневого поражения различными средствами, контроле территории и необходимых объектов.

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Фото: Flickr.com
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