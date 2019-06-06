Бойцы Западного военного округа получили квадрокоптеры

Более тридцати квадрокоптеров поступили в соединения Западного военного округа. Воинские части ЗВО получили их впервые.

Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа министерства обороны России. Это беспилотные летательные комплексы вертолетного типа. Они имеют улучшенные характеристики по времени, дальности и скорости полета. Кроме того, обладают низкой шумностью. Работают беспилотники с помощью системы ГЛОНАСС.

Бойцы Западного военного округа будут осваивать их в ходе летнего периода обучения. А потом станут использовать квадрокоптеры при ведении разведки на ближние расстояния, корректировке координат при нанесении огневого поражения различными средствами, контроле территории и необходимых объектов.