Центр Петербурга с пригородами свяжут скоростные электрички

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между Санкт-Петербургом и ОАО "Российские железные дороги" о взаимодействии и сотрудничестве на 2019-2024 годы.. Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров, сообщает Смольный.
Также заключено трехстороннее соглашение о развитии транспортно-логистической инфраструктуры города - между главой РЖД Олегом Белозеровым, врио губернатора Северной столицы Александром Бегловым и генеральным директором ООО "ТЛЦ "Бронка" Андреем Зайцевым.
Действующий глава города подчеркнул, что эти договоренности открывают новые возможности для комплексного развития транспортной инфраструктуры Петербурга и улучшения пригородных сообщений. В частности, предусмотрено строительство новых веток в Сестрорецк и Сертолово, организация скоростного пригородного сообщения Санкт-Петербург - Колпино - Тосно.
Планируется создание транспортно-логистического центра в Шушарах, обновление подвижного состава электропоездов и благоустройство территории, прилегающий к железнодорожным путям московского и выборгского направлений. Также в рамках сотрудничества до 2024 года на принципах софинансирования будут построены шесть автомобильных путепроводов. Вложения города в этот проект составят 30 миллиардов рублей.
Олег Белозеров отметил, что РЖД также прорабатывает возможность строительства в Санкт-Петербурге железнодорожного кольца, которое объединит все существующие направления. Согласованный объем инвестиций РЖД в программу развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла составит 88 миллиардов рублей.
Илья Шестаков назвал условие снижения цены на рыбу
Стоимость рыбы зависит от позиции торговых сетей. Об этом "РГ" заявил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. "Для снижения цен нужно, чтобы торговые сети отрегулировали свою наценку", - добавил он
Владимир Путин прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ
Владимир Путин в Санкт-Петербурге проведет встречи с руководителями мировых информагентств. Также российский лидер продолжит общение с председателем КНР Си Цзиньпином
Якушев: В первые месяцы перехода на эскроу цены на жилье повысятся
Первое время перехода на эскроу-счета будет ознаменовано повышением цен на недвижимость. Об этом "РГ" рассказал министр строительства Владимир Якушев. И добавил, что все нормативные документы по переходу уже приняты
Глава Минтруда предложил ввести пособие на детей до 18 лет
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин выступил за введение в России пособий на детей до 18 лет. Об этом он заявил на ПМЭФ. Он также анонсировал появление в вузах комнаты по уходу за детьми студентов
Силуанов связал экономическую стабильность с ростом доходов населения
Структурные изменения в экономике должны произойти за счет реализации национальных проектов, заявил министр финансов Антон Силуанов. Поставлены цели повышения производительности труда, инфраструктуры, стимулирования экспорта
Набиуллина поспорила с Орешкиным о причинах роста долгов граждан
Глава Минэкономразвития предупредил о рисках рецессии в России через два года из-за того, что банки охотнее кредитуют граждан, чем предприятия. Председатель ЦБ с ним не согласилась
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентов
По итогам 2019 года Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию на уровне ниже 4 процентов. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума
Шипков: Умная регуляторика ускорит вывод инновационных препаратов
Ключевым драйвером развития здравоохранения в России должны стать инвестиции в инновации. Об этом "РГ" рассказал исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков