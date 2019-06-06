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Экономика
06.06.2019 12:48
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Центр Петербурга с пригородами свяжут скоростные электрички

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между Санкт-Петербургом и ОАО "Российские железные дороги" о взаимодействии и сотрудничестве на 2019-2024 годы.. Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров, сообщает Смольный.

Также заключено трехстороннее соглашение о развитии транспортно-логистической инфраструктуры города - между главой РЖД Олегом Белозеровым, врио губернатора Северной столицы Александром Бегловым и генеральным директором ООО "ТЛЦ "Бронка" Андреем Зайцевым.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Действующий глава города подчеркнул, что эти договоренности открывают новые возможности для комплексного развития транспортной инфраструктуры Петербурга и улучшения пригородных сообщений. В частности, предусмотрено строительство новых веток в Сестрорецк и Сертолово, организация скоростного пригородного сообщения Санкт-Петербург - Колпино - Тосно.

Планируется создание транспортно-логистического центра в Шушарах, обновление подвижного состава электропоездов и благоустройство территории, прилегающий к железнодорожным путям московского и выборгского направлений. Также в рамках сотрудничества до 2024 года на принципах софинансирования будут построены шесть автомобильных путепроводов. Вложения города в этот проект составят 30 миллиардов рублей.

Олег Белозеров отметил, что РЖД также прорабатывает возможность строительства в Санкт-Петербурге железнодорожного кольца, которое объединит все существующие направления. Согласованный объем инвестиций РЖД в программу развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла составит 88 миллиардов рублей.

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