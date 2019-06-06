Делегация Беларуси участвует в работе ПМЭФ

А возглавлять представительную официальную делегацию братской Беларуси на форуме будет вице-премьер Игорь Петришенко. В посольстве уточнили, что в город на Неве отправляются также министр экономики РБ Дмитрий Крутой, заместитель министра энергетики Вадим Закревский, заместитель руководителя Минского облисполкома Николай Рогащук, заместитель директора агентства инвестиций и приватизации Денис Мелешкин.

Члены делегации, по информации агентства, примут участие в пленарных заседаниях и в работе четырех секций: "Евразийский экономический союз. Стратегия будущего", "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности", "Российская экономика в поисках стимулов роста", "Энергетическая панель".

Напомним, Петербургский международный экономический форум, который ведет свой отсчет от 1977 года, считается сегодня крупнейшей ежегодной деловой площадкой на пространстве Содружества.

Нынешняя встреча политиков и бизнеса продлится по 8 июня. Ожидается, что участие в нем примут около 15 тысяч гостей из 75 стран мира, представители более 270 компаний.