Из Петербурга отправился первый арктический поезд

Арктический поезд "Zarengold" (в переводе - "Царское золото") отправился из Санкт-Петербурга в свой первый рейс, сообщает ОТР.

Маршрут поезда рассчитан на одиннадцать дней, он проходит через Петрозаводск, Кемь, Мурманск, поселок Никель и завершается в Норвегии. По пути будут сделаны остановки, чтобы путешественники могли посетить Кижи и Соловецкие острова. В первую группу вошли путешественники из Германии, Швейцарии, Норвегии, Австрии, Нидерландов, Люксембурга, США. Всего 91 человек.

Известно, что маршрутом заинтересовались туристические компании из стран Азии. На путешествие в арктическом поезде уже поступают заявки из Китая, Тайваня, Японии.